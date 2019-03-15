РИАМО - 15 мар. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров из-за образования гололедицы на дорогах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы областного управления ГИБДД.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Московской области ожидается колебание температуры воздуха, местами от минусовых отметок ночью и до плюсовых – днем, а также выпадение осадков в виде снега. Это способствует образованию обледенений на отдельных участках дорог, особенно в местах расположения эстакад, мостов и путепроводов», – говорится в сообщении.

Автовладельцам особое внимание следует обратить на соблюдение скоростного режима и дистанции до впереди движущегося транспортного средства, а также избегать резких маневров и торможений.

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо быть предельно внимательным и использовать в одежде световозвращающие элементы.