РИАМО – 15 мар. Климатическая весна придет в столицу раньше обычного, уже с 18 марта воздух прогреется до плюс 6-8 градусов, сообщает ТАСС.

«На следующей неделе в Москве будет уже 6-8 градусов тепла, ночью уже 1-2 градуса тепла. Поэтому (климатическая – ред.) весна придет чуть раньше, чем обычно», – сказал в пятницу журналистам глава Росгидромета Максим Яковенко.

Заместитель директора по науке Гидрометцентра РФ Сергей Борщ отметил, что почти на все территории России с 15 по 24 марта синоптики прогнозируют плюсовую температурную аномалию.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что весна с температурами до 13-15 градусов тепла придет в Москву не раньше середины апреля.

В предстоящий понедельник, 18 марта, в Москве будет около 5-6 градусов тепла, в некоторых районах воздух может прогреться до плюс 8 градусов.