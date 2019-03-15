РИАМО - 15 мар. Сотрудники полиции проводят проверку по поступившей информации о конфликте между гражданами в торговом центре «Кунцево-Плаза» в Москве, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Вчера в 22:30 поступило сообщение о конфликте между гражданами в торговом центре на Ярцевской улице. Полицейские прибыли, обследовали помещение и прилегающую территорию. Но момент прибытия противоправных действий не зафиксировано», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту обращения на службу «02» о конфликте в ТЦ проводится проверка.