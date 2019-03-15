РИАМО - 15 мар. Культовый ресторан «Арагви» на Тверской улице в столице закрыт из-за конфликта управляющей компании Самвела Карапетяна и собственника помещении – семья Ары Абрамяна, пишет в пятницу газета «Ведомости».

«На текущий момент принято решение об остановке проекта», – сказал представитель компании «Ташир», которая управляла рестораном «Арагви».

Также повар ресторана разместил Нугзар Небиеридзе у себя на странице Faсebook сообщение о поиске новой работы.

«Друзья, сам не верю, но ищу работу, он (ресторан – ред.), к сожалению, теперь закрыт», – отметил Небиеридзе.

«Арагви» является знаменитым московским рестораном. Он расположен в части объекта культурного наследия регионального значения «Гостиница «Дрезден». Здание приобрело нынешний вид в 1930-х годах, тогда же здесь был открыт ресторан грузинской кухни «Арагви» под руководством Лонгиноза Стажадзе. По городской легенде, инициатива открыть заведение принадлежит сталинскому наркому внутренних дел Лаврентию Берии. При реконструкции в начале 2000-х годов обнаружили кирпичную кладку палат XVII века.

Ресторан взяла в управление группа компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, чье состояние Forbes оценивает в 3,7 миллиарда долларов.

«Арагви» торжественно открыли в апреле 2016 года. Предприниматели решили, что ресторан не будет специализироваться на конкретной кавказской кухне: в нем кормили грузинскими хачапури, жареным сулугуни, балкарскими хычинами, армянским тортом «Месроп Маштоц», азербайджанским блюдом сюзма-хингал. Кроме того, в меню была черноморская кухня, гостям предлагали картопляники, форшмак из сельди и сезонную черноморскую рыбу.

«Существуют объективные причины, которые оказались решающими в определении дальнейшего развития проекта», – уточнил представитель «Ташира».

Он пояснил, что у ресторана отсутствует парковка и возможность удобного подъезда к зданию. Также он напомнил о запрете на остановку и стоянку автомобилей на Тверской улице.

Люди, привыкшие есть на Тверской, вряд ли будут «сидеть в клубах пыли и слушать отбойные молотки», но для такого заведения, как «Арагви», вряд ли это стало единственной причиной для закрытия, уточняется в статье.

Также владелец сети ресторанов в столице высказал мнение, что «Арагви» работал в убыток. По данным СПАРК, на 31 декабря 2016 года убыток ООО «Ресторан «Арагви» составлял 4,4 миллиона рублей.

Кроме того, по словам двух рестораторов, в данном случае речь идет о конфликте владельца здания, председателя Союза армян России Ары Абрамяна и Карапетяна.