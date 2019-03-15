РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. В пятницу в подмосковных Люберцах стартовал XIII Московский областной фестиваль-конкурс исполнителей русского народного танца «Карусель Московии», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Ранее в Люберцах прошел муниципальный этап конкурса.

«Сегодня (15 марта – ред.) в Люберцах открывается XIII Московский областной фестиваль-конкурс исполнителей русского народного танца «Карусель Московии». В нем принимает участие 31 коллектив, свыше 800 участников из различных муниципалитетов Московской области», – сказал ведущий.

Официальное закрытие конкурса состоится 16 марта во Дворце спорта «Триумф» в 13:00.

Первый подобный конкурс народного танца провели в Люберцах в 1995 году. Он проводится каждые два года.