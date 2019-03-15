РИАМО - 15 мар. Более 1,5 тысячи человек досрочно сдадут единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Подмосковье с 20 марта, для сдачи подготовили восемь пунктов в различных муниципалитетах, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Двадцатого марта в Подмосковье стартует досрочный период сдачи единого госэкзамена, в нем примут участие свыше 1,5 тысячи человек. Испытания продлятся до 10 апреля», – сказала Забралова.

По ее словам, для проведения ЕГЭ в регионе созданы восемь пунктов: в Балашихе, Мытищах, Химках, Раменском, Красногорске, Одинцове, Электростали и Можайске. Кроме того, организован резервный пункт сдачи в Чехове.

«В регионе завершаются последние приготовления к началу экзаменационного периода. Все пункты будут оборудованы системами видеонаблюдения, а также металлоискателями. При проведении ЕГЭ в досрочный период, как и в основной, будет использоваться технология передачи экзаменационных материалов через интернет, осуществляться печать экзаменационных материалов в аудитории и их сканирование в пунктах», – отметила Забралова.

Она также добавила, что в этом году наибольшее количество ребят выбрали сдавать обществознание, биологию и историю.