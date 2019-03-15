РИАМО - 15 мар. Водители, которые идут на различные хитрости с целью не платить за парковку на улицах Москвы, не смогут избежать штрафов, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Ранее на портале Pikabu обратили внимание на оригинальный способ пользоваться платными парковками в Москве бесплатно. Двое автомобилистов оставляют свои машины без номеров на платной парковке максимально близко друг к другу, скрепив ручки дверей велосипедным замком с тросиком. Недобросовестные водители рассчитывают на то, что выписать штраф на автомобили без номеров невозможно, равно как и эвакуировать такие авто, не причинив ущерба имуществу их владельцев.

«Прежде всего, эти автомобилисты демонстрируют неуважение к другим автовладельцам – тем, кто платит за парковку, не относится наплевательски к пешеходам, пассажирам городского транспорта, а также не нарушает правила дорожного движения. Со своей стороны заверяем, что автомобили, припаркованные с нарушениями, без номеров, с подложными номерами эвакуируются и штрафуются – различные хитрости не проходят», - сказал собеседник агентства.

По его словам, распространившаяся в интернете фотография не является новой.

«Некоторые продолжают рисковать и хитрить. Например, сегодня были эвакуированы оба автомобиля, вставшие вплотную друг к другу – один за парковку вторым рядом, второй – за подложный номер (в рамках решения Антитеррористической комиссии города)», - добавил собеседник агентства.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов ранее сообщил, что способ «бесплатной» парковки с помощью велосипедного тросика автовладельцы впервые опробовали еще в 2017 году. По мнению Шкуматова, фотографии из поста на Pikabu сделаны в прошлом или позапрошлом году.

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