РИАМО – 15 мар. Уроки мужества и толерантности впервые прошли в учебных учреждениях Реутова в новом формате, предложенном сторонниками партии «Единой России», сообщил Реутовскому информагентству глава городского округа, секретарь местного отделения партии Станислав Каторов.

«Организаторы пригласили на встречу с более чем сотней ребят почетных гостей – членов спортивно-оздоровительного клуба инвалидов «РИСК-М»: параолимпийца, чемпиона сборной России, мастера спорта по теннису на колясках Юрия Головина и многократного чемпиона Московской области по пауэрлифтингу, призера чемпионата области по стрельбе из пневматической винтовки Дениса Пупышева. Они рассказали школьникам о своей жизни, спортивной карьере и ответили на вопросы», – сказал Каторов.

По его словам, сквозной нитью мероприятия стала мысль, что толерантность и уважение к людям с ограниченными возможностями должны быть естественными для каждого гражданина.

«Именно с уважения начинается путь таких спортсменов к победам. Победам, которыми гордится наш город и вся страна», – отметил Каторов.

Открывшие встречу заместитель председателя совета сторонников партии Валерий Нечай и член фракции «Единая Россия» в совете депутатов города Реутова Дмитрий Легчилов отметили высокий интерес, проявленный школьниками к своим знаменитым землякам.

«Встреча с параолимпийцами очень полезна для ребят. Общаясь с нашими гостями, школьники понимают, что нельзя опускать руки даже в самых безвыходных ситуациях, и в экстремальных условиях, в которых может оказаться человек, всегда побеждает только тот, кто силен духом», – сказал Нечай.

По данным агентства, Реутовские сторонники «Единой России» в рамках реализации партийного проекта «Единая страна – доступная среда» планируют проведение подобных встреч с учащимися всего города и в дальнейшем.