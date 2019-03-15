РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 мар. В поселке Дубровицы Подольска альпинист снял с дерева кота, забравшегося на высоту более 20 метров, сообщил начальник территориального отдела администрации городского округа в микрорайоне Дубровицкий Валерий Боярко.

«Уникальную операцию провели в поселке Дубровицы. Активные жители поселка во главе с Галиной Лихачевой при участии сотрудников территориального отдела спасли кота, взобравшегося на дерево высотой более 20 метров. С помощью альпиниста кота спасли», – написал Боярко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он уточнил, что первая попытка снять животное с помощью сотрудников МБУ ПКБ, оперативно откликнувшихся на просьбу о помощи, не удалась, так как их оборудования было недостаточно на такой высоте.