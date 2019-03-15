РИАМО - 15 мар. Автовладельцы, которые рассчитывают бесплатно парковаться на платных парковках в Москве благодаря велосипедному тросику с замком, ошибаются, потому что данный способ не работает, сообщил РИАМО в пятницу координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Ранее на портале Pikabu обратили внимание на оригинальный способ пользоваться платными парковками в Москве бесплатно. Двое автомобилистов оставляют свои машины без номеров на платной парковке максимально близко друг к другу, скрепив ручки дверей велосипедным замком с тросиком. Недобросовестные водители рассчитывают на то, что выписать штраф на автомобили без номеров невозможно, равно как и эвакуировать такие авто, не причинив ущерба имуществу их владельцев.

«Такой способ не работает. Все эвакуаторы сейчас оснащены гидравлическими ножницами, которые спокойно перекусывают велосипедный тросик», - сказал Шкуматов.

Он отметил, что этот способ «бесплатной» парковки автовладельцы впервые опробовали еще в 2017 году. Поэтому автоэксперт сомневается, что фотографии из поста на Pikabu свежие – по мнению Шкуматова, обнародованные снимки со связанными тросиком автомобилями сделаны в прошлом или позапрошлом году.

Платная парковка появилась в Москве в ноябре 2012 года, сначала она действовала на ряде улиц в центре города. Впоследствии зона платной парковки несколько раз расширялась. С 15 декабря 2018 года на наиболее загруженных улицах в центре столицы повысили тарифы на парковку, максимальный дневной тариф достиг 380 рублей в час.

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