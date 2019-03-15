РИАМО (КОРОЛЕВ) – 15 мар. Наземный переход на станции «Подлипки Дачные» в подмосковном Королеве может появиться в 2020 году, работы над проектом пройдут в текущем году, сообщил журналистам руководитель городской администрации Юрий Копцик.

В пятницу он провел внеочередное выездное совещание с представителями РЖД, на котором проверил состояние подземного перехода и обсудил вопросы организации нового и безопасного наземного перехода.

«Работы в подземном переходе сдвинулись с мертвой точки. Заделаны ямы, на входе в переход установлены листы поликарбоната, которые препятствуют попаданию снега и дождя на ступени. Отремонтированы ступени и съезды. Но еще не все завершено, работы продолжатся, косметический ремонт еще предстоит», – сказал Копцик.

Он добавил, что на совещании обсудили вопрос строительства безопасного наземного перехода. Сотрудники РЖД предоставили выписку из инвестиционного проекта, из которой ясно, что наземный переход на станции будет построен в 2020 году.

«Этот переход существовал много лет, жители к нему привыкли. Но его закрыли по предписанию транспортной прокуратуры, куда обратились тоже жители нашего города, считающие переход небезопасным. Совместно с РЖД мы обсудили этот вопрос и пришли к выводу, что переход нужен», – добавил Копцик.

Городская администрация держит вопрос на контроле. В текущем году планируется разработать всю необходимую документацию, а в 2020 году – приступить к строительству наземного перехода. По словам Копцика, строительство возможно начнут уже в нынешнем году. Состояние подземного перехода также постоянно контролируется.