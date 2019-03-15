РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. Медицинские работники Люберец в рамках встречи рассказали жителям горокруга о новшествах в приеме пациентов, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

Встреча с медработниками люберецких учреждений здравоохранения прошла в рамках партийного проекта «Старшее поколение». Представителям общественных организаций округа, в числе которых есть сторонники партии «Единая Россия», разъяснили, какие изменения произошли в сфере здравоохранения, в частности о проекте «Добрая поликлиника».

«Смысл в том, чтобы врач занимался исключительно больными, не отвлекаясь на оформление справок. На больного отпускается 12 минут. При этом не должно быть никаких разговоров на отвлеченные темы. Время работы врача увеличилось до 6 часов. Теперь врач принимает всех больных, которые к нему записались, в независимости от участка», – сказала замглавврача Люберецкой районной больницы №2, член партии «Единая Россия» Ираида Штольц.

Она отметила, что жители попросили рассказать о работе стоматологии. Как отметили представители системы здравоохранения, в округе есть клиники по оказанию зубопротезной помощи. По словам работников медучреждений, есть услуги, которые предоставляются бесплатно.

Пенсионерам рассказали об изменениях процедуры выписки льготных препаратов, которые вступили в силу с сентября 2018 года. На сегодняшний день выписывается месячная норма необходимых препаратов, поэтому никто из пациентов без лекарств не остается. Если больному не хватает месячной нормы, то данный вопрос решается в индивидуальной форме с лечащим врачом.

«Сегодня мы узнали много полезной информации. Медицина – это сфера жизни, которая чрезвычайно важна для людей преклонного возраста. Поэтому у них не должно оставаться вопросов. Они хотят знать о своих правах, но и осознают, что жизнь не стоит на месте, и уметь подстраиваться под требования современности необходимо», – подчеркнула куратор партийного проекта «Старшее поколение» в округе Вера Лукьянова.

На следующей неделе в рамках проекта «Старшее поколение» состоится встреча жителей Люберец с представителями сферы ЖКХ.