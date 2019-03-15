РИАМО - 15 мар. С апреля в Московской области планируют запустить автоматический расчет потребности запасов лекарств в аптеках, время на пополнение запасов в аптеке сократится с одного месяца до трех дней, сообщила директор ГБУ «Мособлмедсервис» Ирина Полетыкина.

«Мы выявили некоторые проблемы, это проблемы логистики. Что такое логистика? Под правильной логистикой мы понимаем правильное формирование запаса препарата в аптеке и своевременную доставку. На сам процесс формирования запаса в аптеке уходило более месяца. Мы решили сократить количество участников процесса, мы привели к автоматизации. Теперь с 1 апреля мы запускаем автоматический расчет потребности запасов в аптеке», - сказала Полетыкина.

По ее словам, у представителей аптек появится возможность сформировать запас лекарств в автоматическом режиме, после чего передать данные на согласование в министерство здравоохранения Подмосковья. Таким образом, время на пополнение запасов в аптеке сократится с одного месяца до трех дней.

«Этот пилотный проект мы уже опробовали в феврале в одном муниципальном образовании. Мы увидели положительный эффект», - добавила Полетыкина.

Она отметила, ежедневно выписывается 15 тысяч рецептов на лекарственные препараты.

«Мы, увидев такой массив обращений, решили изучить, как быстро происходит работа с обращениями граждан. Мы обратили внимание на то, что решения по обеспечению лекарственными препаратами житель после момента своего обращения получает только на 14-й день. Мы обратили внимание на всю цепочку, на всех участников, которые принимают участие в обеспечении», - уточнила Полетыкина.

Она пояснила, что обращение попадает в Минздрав, Минздрав проецирует это обращение в территориальное управление, теруправление Минздрава проецирует это в лечебное учреждение либо в Мособлмедсервис. Таким образом, только через 14 дней пациент может получить препарат.

Полетыкина уточнила, что с 1 февраля была изменена схема взаимодействия ведомств по вопросу обеспечения лекарственными препаратами, которая позволила 85% обращений об обеспечении граждан препаратами решать на следующий день. 15% обращений решались в течение пяти рабочих дней.