РИАМО - 15 мар. Строители начнут работы на закрытой части пешеходного перехода к станции метро «Фонвизинская» до конца марта, сейчас они завершают оборудование стартового котлована для установки машин, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

Решение о его строительстве принято мэром Москвы Сергеем Собяниным на основании обращения граждан, жителей Северо-Восточного административного округа.

«Работы ведутся по проекту строительства подземного пешеходного перехода к станции метро «Фонвизинская» под железнодорожными путями Октябрьского направления Московской железной дороги в районе Марфино. Кроме обустройства стартового котлована, также ведутся работы на открытой части пешеходного тоннеля, на приемном котловане, завершается усиление железнодорожных путей страховочными пакетами. Из четырех путей работы завершены на трех», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Длина страховочных пакетов – 25 метров. До конца месяца планируется приступить к продавливанию труб по периметру пешеходного тоннеля. Протяженность закрытого участка тоннеля – 51 метр.

Створ нового подземного пешеходного перехода будет проходить под железнодорожными путями Октябрьского направления МЖД от станции метро «Фонвизинская» до проектируемого проезда №589 в районе домов 30 и 32 по улице Академика Королева.

Длина прохожей части пешеходного перехода – 192 метра, ширина прохожей части – 6 метров, высота - 2,5 метра. Переход будет иметь три выхода с лестничными сходами и лифтами. Пешеходный переход оборудуют антивандальными светильниками. Лестничные сходы защитят от атмосферных осадков композитными материалами и оборудуют автоматизированной системой снегоудаления.

Для инвалидов по зрению предусмотрена установка напольных тактильных указателей.