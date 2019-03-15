РИАМО - 15 мар. Кафе с висячими фасадами планируется построить в столичном районе Солнцево, двухэтажное здание с верандой займет площадь около 2,5 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Вертикальное озеленение предполагается как раз на втором этаже, создавая одну из стен открытой, по сути, веранды. Такой баланс между приватным и открытым пространством соблюден во всем проекте в целом», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Выполненное в геометричном стиле здание будет облицовано керамогранитом, а также перфорированными металлическими панелями. Витражное остекление будет применяться на обоих этажах здания.

Всего в здании заложено около 400 посадочных мест. Территорию вокруг будущего кафе планируется благоустроить и обеспечить наружным освещением. Проектировщики уверены, что новая постройка станет важным элементом рекреационной зоны окружающего района. Точный адрес будущего кафе – улица Богданова, вблизи владения 50.

Проектировщик: ООО «АБ ЦЕНТРУМ». Заказчик: ООО «Ресторантрест».