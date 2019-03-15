РИАМО (КОРОЛЕВ) – 15 мар. Административная комиссия в подмосковном Королеве проверила законность установки заборов, нарушителям придется демонтировать заборы и заплатить штраф, сообщается на странице комиссии в Instagram.

Административная комиссия уделит особое внимание на установку ограждающих конструкций, в том числе и в частном секторе.

«В связи с участившимися жалобами жителей административная комиссия проверит законность установки ограждающих конструкций. На установку ограждений должно быть получено разрешение администрации города. Ограждения, установленные с нарушением, подлежат демонтажу без решения суда за счет собственника», – говорится в сообщении.

К тому же собственнику придется заплатить штраф от 4 до 5 тысяч рублей.