РИАМО – 15 мар. В Москве мужчина погиб в результате падения с 30-го этажа здания на улице Наметкина, где расположен офис компании «Газпром», сообщает ТАСС.

«Из окна 30-го этажа высотного здания «Газпрома» на улице Наметкина, дом 16, выпал мужчина. Он работал ведущим техническим специалистом. От полученных травм мужчина скончался на месте», – сказал источник агентства в правоохранительных органах.

По его словам, на месте происшествия работают полиция и следователи.

В пресс-службе столичного главка МВД РФ подтвердили факт происшествия.