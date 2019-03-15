РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 мар. Юные хоккеисты спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Витязь» стали лучшими в своей возрастной группе на первенстве центрального федерального округа среди юношей до 11 лет, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в социальной сети «ВКонтакте».

«С 12 по 14 марта в Ледовом дворце «Витязь Подольск» прошел третий этап первенства Центрального федерального округа (ЦФО) по хоккею среди юношей до 11 лет. Победу в своей группе одержала команда воспитанников МУ СШОР «Витязь», – говорится в сообщении.

Также в первенстве приняли участие команды ХК «Локомотив», СШОР «Олимпиец» из Балашихи, «Химик» из Воскресенска.