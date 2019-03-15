РИАМО - 15 мар. Способ не платить за парковку в столице, который открыли пользователи Сети, не сработает, потому что машины, у которых сняты номера, эвакуируют по решению антитеррористической комиссии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее пользователь портала Pikabu обратил внимание на оригинальный способ пользоваться платными парковками в Москве бесплатно: два автомобиля паркуются по всем правилам на платной парковке максимально близко друг к другу, с них снимаются номера, а автомобили пристегиваются друг к другу велосипедным замком с тросиком за ручки дверей.

«Что касается обсуждаемого способа ухода от оплаты – он вовсе не нов. Как правило, владельцы не самых бедных машин иногда снимают или завешивают номера», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что это вызывает вполне оправданное негодование законопослушных автомобилистов.

«А, во-вторых, хитрецов эвакуируют по решению антитеррористической комиссии. То же произойдет и с пристегнутыми друг к другу машинами. Советую не экспериментировать», — подчеркнул мэр.

Он напомнил, что плата за парковку взимается не для пополнения бюджета, а для регулирования трафика машин. По мнению градоначальника, без платной парковки Москва быстро вернется к транспортному коллапсу, только еще в худшем виде.

Платная парковка появилась в Москве в ноябре 2012 года, сначала она действовала на ряде улиц в центре города. Впоследствии зона платной парковки несколько раз расширялась. С 15 декабря 2018 года на наиболее загруженных улицах в центре столицы повысили тарифы на парковку, максимальный дневной тариф достиг 380 рублей в час.

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