РИАМО - 15 мар. Возгорание произошло в гараже в СТН «Русское» Одинцовского городского округа, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС Росси по Московской области.

В пятницу в 03:53 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в гараже по адресу: Московская область, городской округ Одинцово, СНТ «Русское».

«В 05:30 ликвидация последствий пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: две единицы техники, восемь человек», - говорится в сообщении.