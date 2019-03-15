РИАМО – 15 мар. Следующая акция «День без турникетов» пройдет в Москве с 16 по 18 мая, в этом году их было уже две, передает ТАСС.

Акция дает возможность горожанам посетить промышленные объекты Москвы и узнать о передовых технологиях и ведущих инновациях.

«Следующая акция пройдет с 16 по 18 мая», – сказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он добавил, что в мероприятиях акции, которые будут объединены под общим названием «Народный бизнес», также примут участие небольшие производства-мануфактуры.

Впервые акция «День без турникетов» прошла в Москве в 2012 году. С тех пор ее участниками стали свыше 75 тысяч человек и более 135 инновационных производств столицы.

В этом году в столице прошли уже две акции, всего же в 2019 году их будет восемь.