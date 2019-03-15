РИАМО (КОРОЛЕВ) – 15 мар. В подмосковном Королеве сотрудники УМВД России по Подмосковью примут жителей с 18 по 22 марта, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

Члены комиссии Главного управления МВД России по Московской области примут граждан и сотрудников полиции по адресу: Королев, проспект Королева, дом №6Д, корпус №4 в соответствии с графиком.

«Старший инспектор по ОП инспекции штаба подполковник внутренней службы Владимир Козловский примет жителей 18 марта с 14:00 до 18:00. 19 марта с 09:00 до 18:00 прием проведет старший оперуполномоченный по ОВД 1 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБиПК), подполковник полиции Павел Зубов», – сказала Еруновская.

Она также добавила, что старший оперуполномоченный 3 отдела управления уголовного розыска (УУР), майор полиции Григорий Овдеенко проведет прием 20 марта с 9:00 до 18:00, в это же время 21 марта жителей примет старший инспектор отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом (ООП УРЛС), майор внутренней службы Дмитрий Бисарнов.