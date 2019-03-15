РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Более 18 тысяч рабочих мест планируют создать в подмосковном Подольске к 2024 году, при этом инвестиционное развитие территорий округа обеспечит экономический рост не менее чем в 1,5 раза, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Результатом проводимой экономической и инвестиционной политики стало создание в прошедшей пятилетке более 18 тысяч новых рабочих мест, по этому показателю Подольск входит в тройку лидеров по Московской области. В 2018 году открыли порядка 3 402 рабочих места, до 2024 года планируется создание более 18 тысяч рабочих мест», – говорится в сообщении.

Открытие новых рабочих мест привело к снижению миграционных потоков. В 2015 году маятниковая миграция составляла более 30 тысяч человек, в 2018 году снизилась до 15 тысяч.

Всего в Подольске трудится порядка 154 900 человек.

Инвестиционное развитие территорий округа обеспечит экономический рост к 2024 году не менее чем в 1,5 раза. Все это соотносится с задачами, поставленными губернатором Московской области Андреем Воробьевым, который в своем обращении к жителям 29 января 2019 года отметил, что главный вызов сегодня – это повышение реальных доходов жителей.