РИАМО - 15 мар. В Евросоюзе продлили санкции против нескольких россиян на полгода из-за инцидента в Керченском проливе, сообщает Газета.ru.

«Отмечается, что санкционные меры продлили из-за «действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», - говорится в сообщении.

Ранее в Евросоюзе были согласованы санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе.

Три корабля украинских ВМС нарушили границу России 25 ноября, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российской стороны. В итоге корабли ВМС Украины, на которых находилось 22 моряка, а также два сотрудника СБУ, были задержаны, трое из них получили ранения.

В отношении моряков судов-нарушителей возбудили уголовное дело по статье 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы РФ». Всех задержанных моряков этапировали в Москву.