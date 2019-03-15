РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 мар. Завод «ЗиО-Подольск» изготовил оборудование массой 15 тонн для реакторного острова атомной электростанции в Республике Бангладеш, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» – АО «Атомэнергомаш») изготовил первый теплообменный аппарат (барботер) для энергоблока №1 АЭС «Руппур» (Республика Бангладеш). В настоящее время осуществляется приемочная инспекция барботера и элементов его крепления перед отгрузкой на станцию», – говорится в сообщении.

Барботер – один из важных элементов оборудования реакторного острова АЭС. Он предназначен для конденсации пара, поступающего из оборудования первого контура реакторного отделения. Масса изделия – 15 тонн, длина – около 8 метров, диаметр – 2,5 метра, высота – 4 метра.

Технический проект оборудования разработали специалисты АО ОКБ «Гидропресс», а рабочую конструкторскую документацию, сопровождение изготовления и шеф-монтаж осуществляют специалисты ПАО «ЗиО-Подольск».

Ранее «ЗиО-Подольск» уже изготавливал барботеры реакторных отделений АЭС с ВВЭР для ряда отечественных и зарубежных атомных электростанций. Например, оборудование завода успешно эксплуатируется на АЭС «Тяньвань» в Китае, на АЭС «Куданкулам» в Индии, на блоках второй очереди Ростовской и Ленинградской атомных станций.

АО «Атомэнергомаш» является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала АЭС «Руппур». Предприятия дивизиона изготовят для первой атомной станции в Республике Бангладеш реакторы, трубопроводы, насосное, теплообменное и другое оборудование.