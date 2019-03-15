РИАМО - 15 мар. Финалисты конкурса управленцев «Лидеры России» имеют шанс получить работу в Московской области, региону нужны эффективные лидеры в различных сферах, сообщил журналистам в пятницу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Воробьев в пятницу выступил наставником в финале конкурса «Лидеры России». Глава региона раздал кейсы финалистам по теме привлечения инвестиций, после выполнения заданий губернатор рассказал, как бы он его выполнил.

«Сейчас иду встречаться, все должности предоставлены. Главное, чтобы человек мог оправдать ту компетенцию, на которую мы рассчитываем, в самых разных сферах - образование, экономика, инвестиции, финансы, муниципальное управление. Нам везде нужны эффективные лидеры, специалисты. Ребята тоже здесь выбирают, смотрят, где бы они себя хотели видеть», - сказал Воробьев.

Глава региона в рамках форума встретился с финалистами из Московской области и ответил на интересующие их вопросы.

В свою очередь мэр столицы Сергей Собянин рассказал о дальнейшей работе с победителями конкурса.

«После финала определятся победители, и соответственно посмотрим, кто из них заявится на наставничество мэра Москвы. Предварительно, мне коллеги сказали, достаточно много. Треть от всех участников, которые вышли в финал. Наверное, это естественно, потому что Москва сегодня является лидером по многим технологиям и smart city, и благоустройство, и развитие системы услуг, коммуникации, экономики. Наверное, просто ребятам интересно посмотреть один из лучших опытов управления городом на территории России, но и по ряду показателей в мире», - отметил Собянин.

По словам Собянина, Москва дает возможности для роста в бизнесе и госуправлении.

Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации. Второй конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября 2018 года. Заявки для регистрации подали более 227 тысяч человек. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

В финале, который проходит в Сочи 13-17 марта, встретились 300 финалистов, из их числа определят победителей конкурса. Все финалисты получат образовательные гранты на 1 миллион рублей, а победители получат наставника из числа лучших российских руководителей.

Цели конкурса - выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.