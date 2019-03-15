РИАМО - 15 мар. Участок новой Рублево-Архангельской ветки московского метро соединит станцию «Улица Народного Ополчения» Большой кольцевой линии и станцию «Строгино» Арбатско-Покровской линии, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«На сегодняшний день уже одобрен проект планировки участка (Рублево-Архангельской – ред.) линии от станции «Шелепиха» до станции «Строгино», - сказал руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

В перспективе линию планируется продлить на запад столицы за МКАД. Протяженность линии составит около 17 километров, на ней будет расположено семь станций.

При строительстве Большой кольцевой линии метро закладывается техническая возможность присоединения дополнительных радиусов, например, Рублево-Архангельской линии (на станции «Улица Народного Ополчения»), Коммунарской линии (на станции «Улица Новаторов»), перспективной линии в Бирюлево и Щербинку (на «Кленовом бульваре»).

«Мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным поставлена задача поэтапно вводить в эксплуатацию участки Большой кольцевой линии метро. В прошлом году был введен первый участок БКЛ от «Делового центра» до «Савеловской». В 2019 году планируется построить участок от «Нижегородской» до «Лефортово», - заключил Бочкарев.