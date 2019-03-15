РИАМО - 15 мар. Муниципальные образования Московской области получат в апреле 2019 года полный доступ к информации центра управления регионом (ЦУР) по своей территории, работа будет проводиться на единой платформе, сообщил первый вице-губернатор Подмосковья Ильдар Габдрахманов.

Двухдневный семинар на тему «Современные принципы эффективного управления» для членов правительства региона, областных депутатов и глав муниципалитетов проходит в корпоративном университете Сбербанка в Подмосковье.

«Центр управления регионом есть в правительстве Московской области. Такие же центры должны быть и в ваших муниципальных образованиях. Мы планируем, что все мы будем работать на единой платформе. У нас есть единая платформа, которую создали наши айтишники, которые работают у нас в учреждении Мингосуправления. Все муниципалитеты получат полный доступ к информации ЦУРа по своей территории в апреле этого года», - сказал Габдрахманов.

Он отметил, что каждый муниципалитет будет обладать полной информацией о своей территории.

«Муниципалитеты все свои жалобы будут также обрабатывать на единой платформе в ЦУРе. То есть мы все с вами будем работать на одной площадке - как вы будете видеть, что делаем мы, также мы будем видеть, что делаете вы», - добавил Габдрахманов.

В конце 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл центр управления регионом в Подмосковье, созданный в соответствии с указом президента РФ. Ситуационный центр работает в доме правительства Московской области и обеспечит решение задач по оперативному управлению регионом. Специалисты центра с помощью уникальных информационных систем в круглосуточном режиме производят сбор и анализ данных всех сфер жизнедеятельности Подмосковья.