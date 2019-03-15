РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 мар. Московское областное управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) вынесло постановление о наложении на ООО «Медилэнд» административного штрафа на сумму более 1,4 миллиона рублей за картельный сговор на торгах в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Ранее управление возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Медилэнд» в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных торгах на поставку электротерапевтической аппаратуры и на поставку эндоскопического оборудования, проводимых в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха.

«Московское областное УФАС России признало ООО «Медилэнд» нарушившим пункт 2 части 1 статьи №11 ФЗ от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» и приняло решение о передаче материалов для привлечения ООО и его должностных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ», – говорится в сообщении.

В ведомстве вынесли постановление о наложении административного штрафа в отношении организации на сумму более 1,4 миллиона рублей.