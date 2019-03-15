РИАМО - 15 мар. Власти Подмосковья планируют учесть наработки участников конкурса управленцев «Лидеры России», финал которого проходит в Сочи, сообщил журналистам в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев в пятницу выступил наставником в финале конкурса «Лидеры России». Глава региона раздал кейсы финалистам по теме привлечения инвестиций, после выполнения заданий губернатор рассказал, как бы он его выполнил.

«Мне очень понравились результаты кейса, который я предложил для решения, это кого конкретно можно привлечь в экономику Московской области и что мы должны дополнительно сделать и создать для появления новых инвесторов, новых компаний для роста экономики. Ребята предложили исчерпывающий перечень, очень разумный, и мы будем использовать в своей работе, по крайней мере попытаемся все наработки, которые здесь звучали, апробировать», - сказал Воробьев журналистам.

Он добавил, что очень молодые, мыслящие ребята и зрелые, опытные активно участвуют в дискуссии, умеют командно работать.

«Очень интересный формат, очень приятно, что я имею возможность общаться с будущими и настоящими лидерами России», — отметил Воробьев.

Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации. Второй конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября 2018 года. Заявки для регистрации подали более 227 тысяч человек. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

В финале, который проходит в Сочи 13-17 марта, встретились 300 финалистов, из их числа определят победителей конкурса. Все финалисты получат образовательные гранты на 1 миллион рублей, а победители получат наставника из числа лучших российских руководителей.

Цели конкурса - выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.