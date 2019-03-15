РИАМО - 15 мар. Сезонные работы по омолаживающей обрезке тополей в Москве подходят к концу, благодаря обрезке летом сокращается количество тополиного пуха, а также уменьшается риск падения ветвей и деревьев при сильном ветре, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «Автомобильные дороги».

В рамках работ проводится глубокая обрезка ветвей, что стимулирует рост молодых побегов для формирования новой кроны дерева.

«Омолаживающая обрезка проводится не чаще, чем раз в 3-4 года по ряду показаний: например, в случаях физиологического старения дерева, когда оно почти перестает давать ежегодный прирост. Поводом для назначения омолаживающей обрезки является усыхание вершины и концов побегов, потеря декоративности, а также потенциальная опасность дерева для горожан: к примеру, наклон или большая высота дерева, произрастающего у детской площадки, тротуара, у входа в подъезд дома», - говорится в сообщении.

Работы по омолаживающей обрезке ведутся с середины ноября по конец марта. Проводить их в другое время, пока не остановилось сокодвижение у растений, нельзя: это навредит деревьям и не даст им набрать полную силу в следующем сезоне.

«Каждый тополь в Москве, прежде чем попасть в программу по омолаживающей обрезке, исследуется специалистами-дендрологами. Они дают свое заключение о состоянии растения и его возрасте, после чего на него выписывается порубочный билет. Без такого документа от департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы работы по омолаживающей обрезке проводить нельзя», - отмечается в материале.

ГБУ «Автомобильные дороги» является одной из ведущих организаций дорожно-коммунального хозяйства в Москве. Специалисты учреждения занимаются ремонтом асфальтобетонного покрытия на дорожных объектах, нанесением разметки, заменой и восстановлением барьерных ограждений, а также работами по благоустройству и озеленению городских территорий.