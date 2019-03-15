РИАМО - 15 мар. В Москве в 2019 году планируют открыть порядка 2,9 тысячи летних кафе, рестораторы уже с сегодняшнего дня вправе приступить к монтажу веранд, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по недвижимости столицы.

«1 апреля стартует сезон работы летних кафе. К началу сезона рестораторы начинают готовиться заблаговременно. Уже 15 марта, за две недели до начала работы сезонных заведений, рестораторы имеют право приступить к монтажу и обустройству сезонных летних кафе на территории Москвы. С середины марта на улицах начинают появляться атрибуты сезонных заведений для любителей перекусить на свежем воздухе - столы, стульчики, зонты», - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

По его словам, в 2019 году в столице запланировано к размещению порядка 2,9 тысячи летних кафе. Основанием к размещению сезонного объекта является включение кафе в схему размещения.

«Земельный участок под размещение летней веранды предоставляется на безвозмездной основе, необходимо только обратиться за получением госуслуги и через 30 дней получить уведомление о включении в схему размещения. Все внутренние межведомственные согласования осуществляются в рамках «Государственной услуги» и не являются обременительными для рестораторов», - подчеркнул Овчинский.

Начальник контрольного ведомства напомнил, что сезон работы летних кафе строго регламентирован. Летние веранды размещаются ежегодно на весенне-летний период с 1 апреля по 1 ноября, по окончании сезона подлежат обязательному демонтажу.

«В течение сезона Госинспекция по недвижимости осуществляет постоянный контроль за размещением летних кафе и в случае выявления нарушений, предусмотренных статьей 6.13 КоАП города Москвы (нарушение сроков монтажа, демонтажа летнего кафе, размещения летнего кафе с увеличением площадных характеристик или размещения летнего кафе, не включенного в схему размещения, в границах улично-дорожной сети), виновные будут привлекаться к административной ответственности», - предупредил Овчинский.