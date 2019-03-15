РИАМО - 15 мар. Полицейские задержали в Котельниках двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве на сумму более 2 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от индивидуального предпринимателя о хищении крупной суммы денежных средств.

«Установлено, что мужчина, не имея возможности от своего имени закупить у одной из организаций крупную партию товара, обратился к своему знакомому с просьбой найти официальную компанию, чтобы через нее осуществить сделку», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Он добавила, что друг бизнесмена свою очередь поделился информацией со своими знакомыми.

«Они придумали схему обмана: один из них, представившись директором реально существующей фирмы, предложил бизнесмену свои услуги в качестве посредника в купле-продаже, а второй, ведя телефонные переговоры с потерпевшим, выступил в качестве продавца товаров», – пояснила Петрова.

В ходе одной из встреч, которая проходила на парковке торгового центра в Котельниках, злоумышленники предъявили коммерсанту подложные документы, подтверждающие передачу товара. После чего, получив денежные средства, они скрылись, так и не выполнив свои обязательства. Сумма причиненного ущерба составила более 2 миллионов рублей.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченными отдела уголовного розыска МУ МВД России «Люберецкое» задержаны двое мужчин 28 и 35 лет, подозреваемых в совершении противоправных действий.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

«Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - заключается в материале.