РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 мар. В подмосковном Подольске вблизи деревни Северово появится предприятие компании «Русский рыбный мир», стоимость инвестиционного проекта составит более 350 миллионов рублей, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Компания «Русский рыбный мир», которая раньше располагалась на территории Подольского муниципального района, а в настоящее время оказалась в границах новой Москвы, освоит новый участок вблизи деревни Северово. Это новый инвестиционный проект на сумму более 350 миллионов рублей, в ходе реализации которого будет создано более 200 рабочих мест. Проектирование проводилось в 2018 году, строительство запланировано на период 2019-2021 годов», – говорится в сообщении.

Реализация проекта стала возможна благодаря тому, что правительство Московской области приняло решение значимые инвестиционные проекты обеспечивать государственной поддержкой в виде предоставления земельных участков без проведения торгов и аукционов.

Развитие предприятий малого бизнеса и микропредприятий в предшествующей пятилетке играет ключевую роль в городском округе Подольск. На сегодняшний день в муниципалитете насчитывается свыше 15,5 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе более 8,5 тысяч индивидуальных предпринимателей, где трудятся порядка 56 тысяч человек.

По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Подольск занимает третье место среди городских округов Московской области. В 2018 году в горокруге зарегистрировано 420 новых малых предприятий.

Наибольшее количество работников малого бизнеса занято в торговле (27%) и обрабатывающих производствах (24%), на остальные отрасли приходится порядка 49%: это операции с недвижимым имуществом (14%), транспорт и связь (11%), строительство (10%), научные исследования, услуги и другие.

В 2018 году за счет средств областного и муниципального бюджетов субсидии получили 11 предприятий на общую сумму 12 миллионов рублей. Предприниматели частично компенсировали затраты, связанные с модернизацией производства и в области социального предпринимательства. А всего с 2014 года поддержка оказана на сумму около 115 миллионов рублей.