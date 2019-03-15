РИАМО - 15 мар. В Подмосковье в феврале, по сравнению с январем, выросли показатели по ипотеке и договорам долевого участия, так, число зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве выросло на 7,3%, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

«Количество договоров участия в долевом строительстве, зарегистрированных в Московской области в феврале, составляет 5995. Это на 7,3% больше, чем в январе 2019 года (5588 договоров), и на 10,8% меньше, чем в феврале 2018 года, когда был зарегистрирован 6721 договор», - говорится в сообщении.

В единый государственный реестр недвижимости в феврале внесли 18788 записей об ипотеке. Это на 21% больше, чем в январе 2019 года, когда в ЕГРН было внесено 15515 записей об ипотеке.

Всего за февраль зарегистрировано 45469 прав на жилые помещения в Московской области. Это на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года – 41208. В то же время общее количество зарегистрированных прав на земельные участки увеличилось всего на 3,8% по сравнению с февралем 2018 года. По итогам прошедшего месяца зарегистрировано 25750 прав, тогда как в феврале 2018 года зарегистрировано 24811 прав.