РИАМО – 15 мар. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что климатическая весна с температурами до 13-15 градусов тепла придет в Москву не раньше середины апреля, передает ТАСС.

«Настоящая весна, если мы говорим о том периоде времени, когда температура достигает 13-15 градусов и можно ходить по улице без верхней одежды, придет в Москву не раньше середины апреля. Сейчас у нас ночью минусовые температуры, а днем небольшой плюс, поэтому говорить о тепле пока рано», - сказал синоптик.

По его словам, в ближайшие несколько дней температурный фон в столице существенно меняться не будет - с 15 по 17 марта ночью ожидается около минус 1-3 градусов, днем - около 2-5 градусов выше нуля.

В предстоящий понедельник, 18 марта, в Москве будет около 5-6 градусов тепла, в некоторых районах воздух может прогреться до плюс 8 градусов.