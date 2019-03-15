РИАМО - 15 мар. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн в связи со стрельбой в мечетях, сообщает Газета.ru.

В пятницу из-за стрельбы в мечетях Новой Зеландии, по предварительным данным, погибли более 40 человек, в стране повышен уровень угрозы безопасности.

«Рассчитываю, что все причастные к этому преступлению понесут заслуженное наказание», - подчеркнул Путин.

Он добавил, что нападение на граждан в мечетях потрясает своей жестокостью и цинизмом. Президент также отметил, что россияне в связи с терактом разделяют скорбь новозеландцев, которые потеряли своих близких.