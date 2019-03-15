РИАМО - 15 мар. Пожар произошел в квартире жилого дома на улице Фестивальной в столице, из огня спасли двух человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В пятницу в 10:18 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Фестивальная, дом 63, корпус 1.

«По прибытию первых подразделений было установлено, что на третьем этаже в девятиэтажном жилом доме происходит пожар. Оперативными действиями из горящей квартиры были спасены два человека и переданы для осмотра наряду скорой помощи», - говорится в сообщении.

Принятыми мерами в 10:36 пожар был ликвидирован на площади 6 квадратных метров. Информация о пострадавших на момент ликвидации возгорания не поступала.