РИАМО – 15 мар. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился в Росимущество с просьбой передать Русской православной церкви здания Спасо-Андроникова монастыря в столице, где находится Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, сообщает в пятницу ТАСС.

«Нам известно, что патриарх обратился в Росимущество, что церкви могут передать здания Спасо-Андроникова монастыря, где располагается наш музей», — сказал директор музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин.

Он считает, что в этом нет необходимости, так как музей активно работает вместе с церковными структурами.

«Представители церковного сообщества периодически принимают участие в проектах музея, причем самые различные представители церковного сообщества. Музей оказывает содействие церковному сообществу во временном предоставлении предметов искусства и так далее», — пояснил Миндлин.

По его мнению, приоритетом должно быть сохранение музея. Музей уже сотрудничает с Троице-Сергиевой лаврой, кабинетом церковно-археологического искусства при Московской православной духовной академии РПЦ и так далее.

Здания Спасо-Андроникова монастыря относятся к объектам культурного наследия федерального значения.