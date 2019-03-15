РИАМО - 15 мар. В Московской области усилена работа по профилактике несчастных случаев на льду водоемов из-за того, что ледяной покров уже не сможет выдержать вес человека, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

«В настоящее время на многих водоемах, расположенных на территории Подмосковья, ледяной покров уже недостаточно прочный для того, чтобы выдержать вес человека. Выходить на такой лед опасно. В связи с этим в регионе усилена работа по профилактике несчастных случаев на льду водоемов», - сказал Пестов.

Для предотвращения несчастных случаев в области усилена интенсивность патрулирования крупных водоемов. Спасатели и волонтеры работают на акватории и на береговой линии, проводя профилактические беседы с местными жителями и любителями зимней рыбалки.

Ежедневно на крупных водоемах и водных артериях Московской области проводятся замеры толщины льда. В случае, если они показывают, что лед стал слишком тонким и выходить на него опасно, проводится оповещение об этом жителей окрестных населенных пунктов с помощью предупреждающих табличек, размещение соответствующей информации на сайтах органов власти и в средствах массовой информации.

«Для обеспечения безопасности на льду водоемов Московской области задействовано более 700 сотрудников ГУ МЧС России по Московской области и «Мособлпожспаса», а также 110 единиц спецтехники, в том числе плавсредства. Помощь в этой работе оказывают и добровольные спасатели - из «Россоюзспаса» и других формирований, в общей сложности задействовано более 1000 добровольцев», - отметил Пестов.

Он уточнил, что для осуществления патрулирования также привлекаются сотрудники полиции и органов местного самоуправления.

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