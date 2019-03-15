РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 мар. В деревне Кутьино микрорайона Дубровицкий подмосковного Подольска открылся новый сетевой магазин «Магнит», сообщил начальник территориального отдела администрации городского округа в микрорайоне Дубровицкий Валерий Боярко.

«В деревне Кутьино открылся новый сетевой магазин «Магнит». Это дополнительные рабочие места, удобство и шаговая доступность для жителей деревни», – написал Боярко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что розничная сеть магазинов «Магнит» активно развивается в Подольске.