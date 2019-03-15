РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 мар. Во Дворце детского (юношеского) творчества подмосковных Люберец в текущем году смонтируют новую сцену, сообщил депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско.

Депутат посетил Дворец детского (юношеского) творчества Люберец. Директор учреждения Светлана Ионова провела для него экскурсию, показала кабинеты, в которых занимаются дети, часть из них недавно отремонтировали.

«В 2018 году был выполнен наказ и сделано современное покрытие для проведения праздничных мероприятий на открытом воздухе. В 2019 году будет установлена уличная сцена», – написал Дениско в своем Instagram-аккаунте.