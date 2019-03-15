РИАМО – 15 мар. Певице Юлии Началовой, находящейся в реанимации в искусственной коме, стало хуже, однако отека мозга нет, сообщает Федеральное агентство новостей.

Вечером 14 марта в СМИ появилась информация, что у Началовой начался отек мозга, а ее состояние осложняется двусторонней пневмонией.

«Источник в больнице подтвердил, что в настоящее время состояние певицы оценивается как крайне тяжелое и нестабильное. Однако отек мозга не подтверждается», - отмечается в материале.

Началова была госпитализирована 8 марта с высокой температурой и скачком уровня сахара в крови в одну из клиник Москвы.

Чуть позже 38-летнюю исполнительницу перевели из больницы на западе Москвы в реанимацию клиники, которая находится в Северо-Западном округе столицы, поскольку для дальнейшего лечения необходимы специалисты по эндокринологии.