РИАМО - 15 мар. Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о поведении и привычках пятилетней девочки-маугли, которую госпитализировали в больницу из заваленной мусором столичной квартиры.

«Она фрукты нюхала, лизала, в первый раз увидела фломастер. Отказывалась ложиться на кровать — до этого хотела спать на стуле. Мыли ее — был крик, визг, она не давалась», - рассказала Кузнецова в интервью газете «Известия», опубликованном в пятницу.

По словам детского омбудсмена, девочка очень хочет понравиться, сделать так, как ее просят. При этом ребенок не всегда понимает, чего от него хотят.

«Например, не может показать ушки у игрушечной собачки, но старается их найти и очень радуется, когда угадывает. У меня сердце разрывается. Я не оставлю это дело. Будем показывать разным специалистам», - добавила омбудсмен.

Президент благотворительного фонда «Шанс», психотерапевт, специалист по девиантному поведению подростков Гелена Иванова рассказала, что девочка находится в состоянии психологического госпитализма - это ранняя депривация.

«Она может научиться социальным навыкам, но ее психологическое развитие очень сильно нарушено», - сказала Иванова, добавив, что сейчас у девочки состояние психоза.

Ранее в квартире на Ленинградском шоссе в Москве обнаружили пятилетнюю девочку с вросшим в кожу шеи украшением. У ребенка отсутствуют социальные навыки. Со слов соседей, на момент обнаружения девочки ее мать Ирина Гаращенко отсутствовала дома несколько дней. Ребенка доставили в больницу, мать арестована. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы по статье о покушении на убийство ребенка. Прокуратура обратилась в суд с требованием лишить Гаращенко родительских прав.