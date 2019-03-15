РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 мар. Власти подмосковного Подольска проведут три встречи с жителями микрорайона Лаговский 26, 27 и 28 марта, на которых расскажут об итогах работы за 2018 год и планах на текущий год, ответят на вопросы, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в социальной сети «ВКонтакте».

«В целях информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Подольск в 2018 году и планах работы на 2019 год, обсуждения вопросов местного значения на территории ТО «Лаговский» будут организованы три встречи с населением по заранее составленному графику», – говорится в сообщении.

Первая встреча планируется 26 марта в 18:00 в СДК «Надежда» поселка Железнодорожный на улице Большая Серпуховская, дом №200, строение 1. Вторая – 28 марта в 18:00 в СДК «Надежда» в поселке МИС, дом №25. Третья пройдет 17 апреля в 18:00 в СДК «Молодежный» в поселке Молодежный, дом №30.