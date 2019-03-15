РИАМО - 15 мар. Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова уже получала обращения от желающих удочерить пятилетнюю девочку-маугли, которую нашли в заваленной мусором квартире на Ленинградском шоссе.

В интервью газете «Известия» Кузнецова прокомментировала информацию о том, что мать девочки-маугли Ирина Гаращенко попросит содействия у детского омбудсмена в возврате дочери.

«У меня нет такой информации. Но я слышала, что она просит меня позаботиться о дочери. Об этом меня просить не надо — я на следующий же день была у девочки», - сказала Кузнецова.

Она добавила, что сейчас ребенок находится в больнице, где доктора окружили девочку любовью.

«К нам в аппарат (детского омбудсмена – ред.) уже дважды звонили с желанием удочерить ее», - подчеркнула Кузнецова.

Ранее в квартире на Ленинградском шоссе в Москве обнаружили пятилетнюю девочку с вросшим в кожу шеи украшением. У ребенка отсутствуют социальные навыки. Со слов соседей, на момент обнаружения девочки ее мать Ирина Гаращенко отсутствовала дома несколько дней. Ребенка доставили в больницу, мать арестована. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы по статье о покушении на убийство ребенка. Прокуратура обратилась в суд с требованием лишить Гаращенко родительских прав.

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