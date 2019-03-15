РИАМО - 15 мар. Финал регионального конкурса «Лучший по профессии» среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью состоялся в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области - министра образования Подмосковья Ольги Забраловой.

По ее словам, ребята соревновались в слесарном, столярном и швейном деле.

«Мы ежегодно организовываем данный конкурс. Он направлен на социально-трудовую адаптацию обучающихся, а также повышение престижа рабочих профессий. В феврале были проведены отборочные туры, в них приняли участие свыше 100 человек. Ребята продемонстрировали свои теоретические и практические навыки владения профессиями в командном и индивидуальном зачетах», - отметила Забралова.

Она добавила, что в финал вышли лучшие из участников отборочных этапов.

«Поздравляю победителей Рамиля Савельева, Артема Дмитриева и Дмитрия Малиновского, а также призеров конкурса», - заключила Забралова.