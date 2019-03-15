РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 мар. Двух сотрудников отдельного батальона ППС полиции подмосковной Балашихи уволили с работы по отрицательным мотивам после скандального видео и проведения внутренней проверки, сообщил представитель пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

Девятого марта жители микрорайона Ольгино подмосковной Балашихи заметили на улице Жилгородок нетрезвых сотрудников органов охраны правопорядка, засняв их похождения на видео и выложив запись в Сеть. На ней видно, что полицейские настолько перебрали с алкоголем, что уснули возле подъезда одного из домов. Местные жители тут же сообщили об инциденте в отдел полиции.

«Прибывшими на место полицейскими были обнаружены двое сотрудников отдельного батальона ППС МУ МВД России «Балашихинское». Они были не на службе, без оружия, но в форменном обмундировании. В связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, полицейские уволены по отрицательным мотивам», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что к строгой дисциплинарной ответственности привлечены и их непосредственные руководители.

На видоролике видно, как один из мужчин в полицейской форме лежит на скамье, второй, пошатываясь, опирается на перила у подъезда, а затем усаживается на них.