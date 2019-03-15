РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 мар. В доме на улице Льва Толстого подмосковных Люберец в пятницу отключат горячее водоснабжение из-за промывки трубопровода, сообщается в Instagram-аккаунте Единой диспетчерской службы ЖКХ.

«Уважаемые жители! Уведомляем вас о том, что 15 марта будет прекращена подача горячего водоснабжения по адресу: Люберцы, улица Льва Толстого, дом №10, корпус 4», – говорится в сообщении.

Горячей воды не будет с 12:00 до 15:00. Отключение связано с промывкой трубопровода горячего водоснабжения, на месте работает «Люберецкая теплосеть».