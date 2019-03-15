РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 мар. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в одном из частных домов на улице Давыдова в подмосковном Подольске, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС 15 марта в 04:05 поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Подольск, улица Давыдова, дом №9. В 05:12 сотрудники пожарной охраны ликвидировали последствия пожара. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие две единицы техники и восемь человек.